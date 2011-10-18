Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Промсвязьбанка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,3%
|350 000
|731 день
|
|Доллар США
|1,2%
|12 000
|366 дней
|Евро
|0,7%
|12 000
|366 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6%
|350 000
|366 дней
|
|Доллар США
|1,1%
|12 000
|366 дней
|Евро
|0,65%
|12 000
|366 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,6%
|5 000 000
|1100 дней
|
|Доллар США
|1,75%
|100 000
|367 дней
|Евро
|1,2%
|100 000
|1100 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,1%
|5 000 000
|367 дней
|
|Доллар США
|1,7%
|100 000
|367 дней
|Евро
|1,15%
|100 000
|1100 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|5,7%
|1 500 000
|547 дней
|
|Доллар США
|1%
|10 000
|367 дней
|Евро
|0,45%
|30 000
|731 день
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,4%
|100 000
|397 дней
|
|Доллар США
|1,55%
|10 000
|397 дней
|Евро
|0,8%
|10 000
|547 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,5%
|10 000
|397 дней
|
|Доллар США
|1,55%
|10 000
|397 дней
|Евро
|0,8%
|10 000
|547 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7%
|10 000
|367 дней
|
|Доллар США
|0,1%
|300
|91 день
|Евро
|0,1%
|300
|91 день
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,35%
|1 500 000
|547 дней
|
|Доллар США
|0,1%
|300
|181 день
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|8,5%
|1 000 000
|181 день
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,85%
|5 000 000
|731 день
|
|Доллар США
|1,4%
|65 800
|366 дней
|Евро
|0,85%
|60 400
|366 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,55%
|5 000 000
|731 день
|
|Доллар США
|1,3%
|45 000
|367 дней
|Евро
|0,8%
|45 000
|367 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,2%
|5 000 000
|366 дней
|
|Доллар США
|1,3%
|65 800
|366 дней
|Евро
|0,75%
|60 400
|366 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,85%
|5 000 000
|731 день
|
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Сегодня одним из инструментов сбережения и накопления финансов для физических лиц выступают срочные вклады в Промсвязьбанке, при открытии которых клиент выбирает определенный срок хранения денежных средств на депозитном счете. Разместить денежные средства и получить достойные проценты по вкладам в Промсвязьбанке можно как в рублях, так и в иностранной валюте. Процентные ставки по валютным вкладам, как правило, ниже, чем по рублевым. Полученный доход может выплачиваться вкладчику или прибавляться к сумме вклада, т.е. капитализироваться ежемесячно, ежеквартально и т.д. Периодичность выплаты или капитализации процентов прописывается в договоре. В настоящее время популярна услуга оформления заявки на открытие вклада онлайн через сайт банка или «Личный кабинет» в интернет-банке. Самые выгодные ставки Вы найдете на портале Банки.ру!