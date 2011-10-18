Вход

Вклады Промсвязьбанка

изменить банк

Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Промсвязьбанка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

14 вкладов
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,3% 350 000 731 день
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
Подробнее
Доллар США 1,2% 12 000 366 дней
Евро 0,7% 12 000 366 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6% 350 000 366 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
Подробнее
Доллар США 1,1% 12 000 366 дней
Евро 0,65% 12 000 366 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,6% 5 000 000 1100 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
Подробнее
Доллар США 1,75% 100 000 367 дней
Евро 1,2% 100 000 1100 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,1% 5 000 000 367 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно пополнение
Подробнее
Доллар США 1,7% 100 000 367 дней
Евро 1,15% 100 000 1100 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5,7% 1 500 000 547 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
Подробнее
Доллар США 1% 10 000 367 дней
Евро 0,45% 30 000 731 день
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,4% 100 000 397 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
Подробнее
Доллар США 1,55% 10 000 397 дней
Евро 0,8% 10 000 547 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,5% 10 000 397 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
Подробнее
Доллар США 1,55% 10 000 397 дней
Евро 0,8% 10 000 547 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7% 10 000 367 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
Подробнее
Доллар США 0,1% 300 91 день
Евро 0,1% 300 91 день
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,35% 1 500 000 547 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно пополнение
Подробнее
Доллар США 0,1% 300 181 день
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 8,5% 1 000 000 181 день
  • выплата процентов в конце срока
Подробнее
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,85% 5 000 000 731 день
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно частичное снятие
Подробнее
Доллар США 1,4% 65 800 366 дней
Евро 0,85% 60 400 366 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,55% 5 000 000 731 день
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
Подробнее
Доллар США 1,3% 45 000 367 дней
Евро 0,8% 45 000 367 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,2% 5 000 000 366 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
Подробнее
Доллар США 1,3% 65 800 366 дней
Евро 0,75% 60 400 366 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,85% 5 000 000 731 день
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
Подробнее
Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
1 365 129

Похожие продукты других банков: Союз, Авангард, МТС Банк.

Другие продукты: Автокредиты

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

В банках

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще
Промсвязьбанк
лицензия № 3251

Продукты банка

Рейтинги

Вклады Промсвязьбанка

Сегодня одним из инструментов сбережения и накопления финансов для физических лиц выступают срочные вклады в Промсвязьбанке, при открытии которых клиент выбирает определенный срок хранения денежных средств на депозитном счете. Разместить денежные средства и получить достойные проценты по вкладам в Промсвязьбанке можно как в рублях, так и в иностранной валюте. Процентные ставки по валютным вкладам, как правило, ниже, чем по рублевым. Полученный доход может выплачиваться вкладчику или прибавляться к сумме вклада, т.е. капитализироваться ежемесячно, ежеквартально и т.д. Периодичность выплаты или капитализации процентов прописывается в договоре. В настоящее время популярна услуга оформления заявки на открытие вклада онлайн через сайт банка или «Личный кабинет» в интернет-банке. Самые выгодные ставки Вы найдете на портале Банки.ру!

В других городах