Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Киви Банка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Доллар США
|0,9%
|200
|367 дней
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|Евро
|0,2%
|200
|181 день
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,32%
|10 000
|181 день
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|5,9%
|10 000
|367 дней
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|Ставка в рублях
|9%
|Срок
|300 дней
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|Ставка в долларах
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|Ставка в рублях
|7,4%
|Ставка в долларах
|3,75%