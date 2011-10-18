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Вклады Киви Банка

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Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Киви Банка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

3 вклада
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Доллар США 0,9% 200 367 дней
  • выплата процентов в конце срока
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Евро 0,2% 200 181 день
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,32% 10 000 181 день
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5,9% 10 000 367 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно пополнение
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Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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