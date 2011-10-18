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Вклады Райффайзенбанка

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Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Райффайзенбанка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

7 вкладов
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,1% 500 000 366 дней
  • выплата процентов в конце срока
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Доллар США 1,2% 7 500 181 день
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 4,3% 50 000 91 день
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно пополнение
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Доллар США 0,01% 5 000 91 день
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Доллар США 2% 5 000 366 дней
  • выплата процентов в конце срока
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,88% 100 000 366 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 4% 50 000 91 день
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Доллар США 0,01% 5 000 91 день
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5% 50 000 730 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
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Доллар США 0,01% 5 000 91 день
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 3,5% 500 000 366 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов ежемесячно
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Доллар США 1,5% 1 366 дней
Евро 0,1% 1 366 дней
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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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лицензия № 3292

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Вклады Райффайзенбанка

Сегодня одним из инструментов сбережения и накопления финансов для физических лиц выступают срочные вклады в Райффайзенбанке, при открытии которых клиент выбирает определенный срок хранения денежных средств на депозитном счете. Разместить денежные средства и получить достойные проценты по вкладам в Райффайзенбанке можно как в рублях, так и в иностранной валюте. Процентные ставки по валютным вкладам, как правило, ниже, чем по рублевым. Полученный доход может выплачиваться вкладчику или прибавляться к сумме вклада, т.е. капитализироваться ежемесячно, ежеквартально и т.д. Периодичность выплаты или капитализации процентов прописывается в договоре. В настоящее время популярна услуга оформления заявки на открытие вклада онлайн через сайт банка или «Личный кабинет» в интернет-банке. Самые выгодные ставки Вы найдете на портале Банки.ру!

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