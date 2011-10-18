Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Рам Банка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,5%
|1 000 000
|367 дней
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,8%
|1 000 000
|367 дней
|
|Доллар США
|2,75%
|15 000
|367 дней
|Евро
|1%
|15 000
|367 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,1%
|1 000 000
|367 дней
|
|Доллар США
|2%
|35 000
|367 дней
|Евро
|0,8%
|15 000
|367 дней
Похожие продукты других банков: БКС Премьер, Национальный Стандарт — Южный филиал, Форштадт — Московский офис.
|Ставка в долларах
|2,75%
|Срок
|500 дней
|Ставка в рублях
|8%
|Срок
|2 года
|Ставка в рублях
|9%
|Срок
|300 дней