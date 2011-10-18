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Вклады банка «Ренессанс Кредит»

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Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов банка «Ренессанс Кредит» можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

11 вкладов
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 8,1% 30 000 550 дней
  • выплата процентов в конце срока
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Доллар США 2,5% 500 550 дней
Евро 0,25% 500 91 день
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 8% 5 000 400 дней
  • выплата процентов в конце срока
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Доллар США 2,25% 100 400 дней
Евро 0,25% 100 400 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6% 1 000 181 день
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Доллар США 0,25% 100 181 день
Евро 0,15% 100 181 день
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,25% 1 000 181 день
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Доллар США 0,25% 100 181 день
Евро 0,15% 100 181 день
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 8,1% 5 000 550 дней
  • выплата процентов в конце срока
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Доллар США 2,5% 100 550 дней
Евро 0,25% 100 91 день
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,75% 30 000 400 дней
  • выплата процентов в конце срока
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Доллар США 2,25% 500 400 дней
Евро 0,25% 500 400 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,9% 100 000 91 день
  • выплата процентов в конце срока
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,55% 30 000 367 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно пополнение
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Доллар США 0,75% 500 181 день
Евро 0,15% 500 91 день
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,8% 5 000 367 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно пополнение
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Доллар США 0,75% 100 181 день
Евро 0,15% 100 91 день
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,75% 30 000 367 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
Подробнее
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7% 5 000 367 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
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Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Вклады банка «Ренессанс Кредит»

Вклады банка «Ренессанс Кредит» помогут не только сохранить, но и приумножить ваши сбережения. На странице банка «Ренессанс Кредит» вы сможете увидеть проценты по вкладам, предлагаемые им сегодня. Подробно изучите информацию по условиям депозитов для физических лиц и действующим по ним процентным ставкам и выберите самые выгодные для вас. Советуем обратить внимание на возможность открытия и дальнейшего управления вашим вложением онлайн. Процентные ставки по таким депозитам могут оказаться выгоднее, нежели по открываемым в офисе. Все срочные вклады застрахованы государством. В случае наступления страхового случая гражданам гарантированно выплачивается возмещение по депозитам, объем которых в совокупности не превышает 1 млн 400 тыс. рублей в одном банке.

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