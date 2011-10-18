Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов банка «Ренессанс Кредит» можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|8,1%
|30 000
|550 дней
|
|Доллар США
|2,5%
|500
|550 дней
|Евро
|0,25%
|500
|91 день
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|8%
|5 000
|400 дней
|
|Доллар США
|2,25%
|100
|400 дней
|Евро
|0,25%
|100
|400 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6%
|1 000
|181 день
|
|Доллар США
|0,25%
|100
|181 день
|Евро
|0,15%
|100
|181 день
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,25%
|1 000
|181 день
|
|Доллар США
|0,25%
|100
|181 день
|Евро
|0,15%
|100
|181 день
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|8,1%
|5 000
|550 дней
|
|Доллар США
|2,5%
|100
|550 дней
|Евро
|0,25%
|100
|91 день
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,75%
|30 000
|400 дней
|
|Доллар США
|2,25%
|500
|400 дней
|Евро
|0,25%
|500
|400 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,9%
|100 000
|91 день
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,55%
|30 000
|367 дней
|
|Доллар США
|0,75%
|500
|181 день
|Евро
|0,15%
|500
|91 день
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,8%
|5 000
|367 дней
|
|Доллар США
|0,75%
|100
|181 день
|Евро
|0,15%
|100
|91 день
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,75%
|30 000
|367 дней
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7%
|5 000
|367 дней
|
Похожие продукты других банков: Банк БКФ, Ак Барс, СДМ-Банк.
|Ставка в рублях
|9%
|Срок
|300 дней
|Ставка в рублях
|7,6%
|Срок
|от 395 дней
|Ставка в рублях
|8,3%
|Ставка в долларах
|4,05%
Вклады банка «Ренессанс Кредит» помогут не только сохранить, но и приумножить ваши сбережения. На странице банка «Ренессанс Кредит» вы сможете увидеть проценты по вкладам, предлагаемые им сегодня. Подробно изучите информацию по условиям депозитов для физических лиц и действующим по ним процентным ставкам и выберите самые выгодные для вас. Советуем обратить внимание на возможность открытия и дальнейшего управления вашим вложением онлайн. Процентные ставки по таким депозитам могут оказаться выгоднее, нежели по открываемым в офисе. Все срочные вклады застрахованы государством. В случае наступления страхового случая гражданам гарантированно выплачивается возмещение по депозитам, объем которых в совокупности не превышает 1 млн 400 тыс. рублей в одном банке.