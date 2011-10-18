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Вклады РФИ Банка

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Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов РФИ Банка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

5 вкладов
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 3,6% 10 000 12 мес.
  • выплата процентов ежеквартально
  • возможно пополнение
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Доллар США 0,25% 100 12 мес.
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,1% 30 000 366 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Доллар США 2,45% 10 000 366 дней
  • выплата процентов ежеквартально
  • капитализация процентов по выбору клиента ежеквартально
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Доллар США 1,75% 500 000 181 день
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 4% 100 000 1 год
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно пополнение
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Доллар США 0,5% 3 000 1 год
Евро 0,2% 3 000 1 год
Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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