Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов РФИ Банка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|3,6%
|10 000
|12 мес.
|
|Доллар США
|0,25%
|100
|12 мес.
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,1%
|30 000
|366 дней
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Доллар США
|2,45%
|10 000
|366 дней
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Доллар США
|1,75%
|500 000
|181 день
|
Похожие продукты других банков: Роскомснаббанк (бывш. Башкомснаббанк), Пермь, Почтобанк.
|Ставка в рублях
|8%
|Срок
|2 года
|Ставка в рублях
|8,1%
|Ставка в долларах
|4,05%
|Ставка в рублях
|7,6%
|Срок
|от 395 дней