Вклады Роскомснаббанка (бывш. Башкомснаббанк)

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Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Роскомснаббанка (бывш. Башкомснаббанк) можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн