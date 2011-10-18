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Вклады Роскомснаббанка (бывш. Башкомснаббанк)

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Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Роскомснаббанка (бывш. Башкомснаббанк) можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

5 вкладов
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 2,77% 5 000 950 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 2,77% 10 000 950 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 2% 10 000 3 мес. 3 дня
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 4,28% 1 500 000 950 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Доллар США 0,55% 1 000 2 года
  • выплата процентов в конце срока
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Евро 0,18% 1 000 2 года
Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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