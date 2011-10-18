Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Сбербанка России можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,65%
|50 000
|1 год 6 мес.
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|3,5%
|1
|3 года
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|5,65%
|10 000
|1 год
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|4,55%
|400 000
|6 мес.
|
|Доллар США
|1,3%
|20 000
|1 год
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|5,15%
|400 000
|6 мес.
|
|Доллар США
|1,3%
|20 000
|1 год
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|5,15%
|400 000
|6 мес.
|
|Доллар США
|1,6%
|20 000
|1 год
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|5,6%
|400 000
|1 год
|
|Доллар США
|1,7%
|20 000
|1 год
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|5,75%
|400 000
|1 год
|
|Доллар США
|2%
|20 000
|1 год
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|4,75%
|1
|3 года
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|4,85%
|400 000
|6 мес.
|
|Доллар США
|1,2%
|20 000
|1 год
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|5%
|400 000
|6 мес.
|
|Доллар США
|1,5%
|20 000
|1 год
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|Ставка в рублях
|9%
|Срок
|300 дней
|Ставка в рублях
|7,6%
|Срок
|от 395 дней
|Ставка в рублях
|8,3%
|Ставка в долларах
|4,05%
На данной странице портала Банки.ру представлена самая актуальная информация по вкладам для физических лиц, действующим в Сбербанке России в настоящий момент. Здесь вы найдете подробные сведения об условиях и процентных ставках по вкладам крупнейшего российского банка.
Линейка вкладов Сбербанка достаточно разнообразна и включает в себя срочные вклады для различных категорий граждан. Сбербанк предлагает выгодные вклады с капитализацией процентов, возможностью пополнения и совершения расходных операций, мультивалютные, а также вклады для пенсионеров на более привлекательных условиях. Большинство вкладов предусматривают возможность досрочного расторжения на льготных условиях. Вклады, открываемые через систему «Сбербанк Онлайн», также отличаются повышенными процентами.