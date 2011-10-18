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Вклады Сбербанка России

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Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Сбербанка России можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

11 вкладов
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,65% 50 000 1 год 6 мес.
  • выплата процентов в конце срока
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 3,5% 1 3 года
  • выплата процентов ежеквартально
  • капитализация процентов по выбору клиента ежеквартально
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5,65% 10 000 1 год
  • выплата процентов ежеквартально
  • капитализация процентов по выбору клиента ежеквартально
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 4,55% 400 000 6 мес.
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно пополнение
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Доллар США 1,3% 20 000 1 год
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5,15% 400 000 6 мес.
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно пополнение
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Доллар США 1,3% 20 000 1 год
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5,15% 400 000 6 мес.
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно пополнение
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Доллар США 1,6% 20 000 1 год
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5,6% 400 000 1 год
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
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Доллар США 1,7% 20 000 1 год
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5,75% 400 000 1 год
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
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Доллар США 2% 20 000 1 год
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 4,75% 1 3 года
  • выплата процентов ежеквартально
  • капитализация процентов по выбору клиента ежеквартально
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 4,85% 400 000 6 мес.
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Доллар США 1,2% 20 000 1 год
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5% 400 000 6 мес.
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Доллар США 1,5% 20 000 1 год
Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Вклады Сбербанка онлайн

На данной странице портала Банки.ру представлена самая актуальная информация по вкладам для физических лиц, действующим в Сбербанке России в настоящий момент. Здесь вы найдете подробные сведения об условиях и процентных ставках по вкладам крупнейшего российского банка.
Линейка вкладов Сбербанка достаточно разнообразна и включает в себя срочные вклады для различных категорий граждан. Сбербанк предлагает выгодные вклады с капитализацией процентов, возможностью пополнения и совершения расходных операций, мультивалютные, а также вклады для пенсионеров на более привлекательных условиях. Большинство вкладов предусматривают возможность досрочного расторжения на льготных условиях. Вклады, открываемые через систему «Сбербанк Онлайн», также отличаются повышенными процентами.

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