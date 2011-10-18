На данной странице портала Банки.ру представлена самая актуальная информация по вкладам для физических лиц, действующим в Сбербанке России в настоящий момент. Здесь вы найдете подробные сведения об условиях и процентных ставках по вкладам крупнейшего российского банка.

Линейка вкладов Сбербанка достаточно разнообразна и включает в себя срочные вклады для различных категорий граждан. Сбербанк предлагает выгодные вклады с капитализацией процентов, возможностью пополнения и совершения расходных операций, мультивалютные, а также вклады для пенсионеров на более привлекательных условиях. Большинство вкладов предусматривают возможность досрочного расторжения на льготных условиях. Вклады, открываемые через систему «Сбербанк Онлайн», также отличаются повышенными процентами.