Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов СМП Банка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|4,5%
|1 500 000
|1096 дней
|
|Доллар США
|2,65%
|25 000
|1096 дней
|Евро
|0,35%
|25 000
|1096 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|5,5%
|1 500 000
|1096 дней
|
|Доллар США
|3,15%
|25 000
|1096 дней
|Евро
|0,55%
|25 000
|1096 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|5%
|1 500 000
|1096 дней
|
|Доллар США
|2,9%
|25 000
|1096 дней
|Евро
|0,45%
|25 000
|1096 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Доллар США
|2,8%
|50
|120 дней
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,85%
|10 000 000
|375 дней
|
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|9%
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|от 395 дней
|Ставка в рублях
|8,3%
|Ставка в долларах
|4,05%
Вклады СМП Банка — отличный выбор, удовлетворяющий потребностям самой взыскательной аудитории. Проценты по вкладам СМП Банка не разочаруют вас! Срочный вклад — это не только надежное средство хранения, но и средство приумножения накоплений, т. к. процентные ставки зачастую превышают инфляцию. В продуктовых линейках российских банков представлены вклады для физических лиц на любой вкус: с капитализацией и без, с возможностью пополнения и частичного снятия, с различной периодичностью выплаты процентов. Сервис Банки.ру поможет вам найти депозиты с высокими процентными ставками, подобрать продукты с выгодными условиями досрочного расторжения или с возможностью частичного снятия и т. д. Заключить договор об открытии вклада можно в отделении банка, а ряд кредитных организаций предоставляют возможность подачи заявки онлайн с последующим выездом банковского специалиста для оформления документов.