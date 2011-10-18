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Вклады Старооскольского Агропромбанка

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Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Старооскольского Агропромбанка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

12 вкладов
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 8,25% 5 000 000 500 дней
  • выплата процентов ежемесячно
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7% 10 000 367 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно пополнение
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Доллар США 1% 500 367 дней
  • выплата процентов ежемесячно
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Евро 0,8% 500 367 дней
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Доллар США 0,75% 500 367 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно пополнение
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Евро 0,7% 500 367 дней
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,5% 300 000 1 год
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Доллар США 1,5% 9 000 1 год
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов ежемесячно
  • возможно пополнение
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Евро 1% 9 000 1 год
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,5% 2 000 000 6 мес.
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7% 3 000 2 года
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,25% 500 000 6 мес.
  • выплата процентов ежемесячно
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7% 500 000 6 мес.
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 8% 10 000 000 1 год
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
Подробнее
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,25% 500 000 1 год
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Старооскольский Агропромбанк
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Вклады Старооскольского Агропромбанка

Сегодня одним из инструментов сбережения и накопления финансов для физических лиц выступают срочные вклады в Старооскольском Агропромбанке, при открытии которых клиент выбирает определенный срок хранения денежных средств на депозитном счете. Разместить денежные средства и получить достойные проценты по вкладам в Старооскольском Агропромбанке можно как в рублях, так и в иностранной валюте. Процентные ставки по валютным вкладам, как правило, ниже, чем по рублевым. Полученный доход может выплачиваться вкладчику или прибавляться к сумме вклада, т.е. капитализироваться ежемесячно, ежеквартально и т.д. Периодичность выплаты или капитализации процентов прописывается в договоре. В настоящее время популярна услуга оформления заявки на открытие вклада онлайн через сайт банка или «Личный кабинет» в интернет-банке. Самые выгодные ставки Вы найдете на портале Банки.ру!