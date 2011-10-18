Вход

Вклады банка «Союз»

изменить банк

Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов банка «Союз» можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

14 вкладов
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 8,25% 50 000 367 дней
  • выплата процентов в конце срока
Подробнее
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 8% 50 000 367 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
Подробнее
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,5% 100 000 367 дней
  • выплата процентов ежемесячно
Подробнее
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,5% 1 400 000 367 дней
  • выплата процентов в конце срока
Подробнее
Доллар США 1,8% 20 000 1100 дней
Евро 0,01% 200 93 дня
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,25% 1 400 000 367 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
Подробнее
Доллар США 1,75% 20 000 1100 дней
Евро 0,01% 200 93 дня
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,75% 1 400 000 367 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
Подробнее
Доллар США 1,5% 20 000 1100 дней
Евро 0,01% 100 93 дня
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,25% 1 400 000 367 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
Подробнее
Доллар США 1,45% 20 000 1100 дней
Евро 0,01% 100 93 дня
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,5% 10 000 000 367 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
Подробнее
Доллар США % 0 93 дня
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,92% 100 000 1100 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно пополнение
Подробнее
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5,5% 1 000 000 1468 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
Подробнее
Доллар США 1,35% 20 000 1468 дней
Евро 0,01% 10 1468 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7% 1 400 000 367 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
Подробнее
Доллар США 1,55% 20 000 1100 дней
Евро 0,01% 200 93 дня
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,75% 1 400 000 367 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно пополнение
Подробнее
Доллар США 1,5% 20 000 1100 дней
Евро 0,01% 200 93 дня
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,25% 1 400 000 367 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
Подробнее
Доллар США 1,55% 20 000 1100 дней
Евро 0,01% 200 93 дня
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7% 1 400 000 367 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно пополнение
Подробнее
Доллар США 1,5% 20 000 1100 дней
Евро 0,01% 200 93 дня
Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
164 367

Похожие продукты других банков: Авангард, МТС Банк, Хоум Кредит Банк.

Другие продукты: Кредиты для бизнеса

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

В банках

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще
Союз
лицензия № 2307

Продукты банка

Рейтинги

Вклады банка «Союз»

Сегодня одним из инструментов сбережения и накопления финансов для физических лиц выступают срочные вклады в банке «Союз», при открытии которых клиент выбирает определенный срок хранения денежных средств на депозитном счете. Разместить денежные средства и получить достойные проценты по вкладам в банке «Союз» можно как в рублях, так и в иностранной валюте. Процентные ставки по валютным вкладам, как правило, ниже, чем по рублевым. Полученный доход может выплачиваться вкладчику или прибавляться к сумме вклада, т.е. капитализироваться ежемесячно, ежеквартально и т.д. Периодичность выплаты или капитализации процентов прописывается в договоре. В настоящее время популярна услуга оформления заявки на открытие вклада онлайн через сайт банка или «Личный кабинет» в интернет-банке. Самые выгодные ставки Вы найдете на портале Банки.ру!