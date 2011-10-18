Вход

Вклады Связь-Банка

изменить банк

Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Связь-Банка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

10 вкладов
564 заявки за 30 дней Открыть вклад
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 8% 50 000 730 дней
  • выплата процентов в конце срока
Подробнее
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 8,8% 30 000 3 мес.
  • выплата процентов в конце срока
Подробнее
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 8,5% 30 000 3 мес.
  • выплата процентов в конце срока
Подробнее
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,88% 30 000 367 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
Подробнее
Доллар США 2,96% 500 367 дней
Евро 0,5% 500 367 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 8% 10 000 000 730 дней
  • выплата процентов в конце срока
Подробнее
Доллар США 3,6% 200 000 730 дней
Евро 0,8% 200 000 730 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,5% 10 000 000 730 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
Подробнее
Доллар США 2,6% 200 000 730 дней
Евро 0,6% 200 000 730 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,5% 10 000 000 730 дней
  • выплата процентов ежемесячно
Подробнее
Доллар США 3,45% 200 000 730 дней
Евро 0,7% 200 000 730 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,3% 30 000 730 дней
  • выплата процентов в конце срока
Подробнее
Доллар США 3,3% 500 730 дней
Евро 0,6% 500 730 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,6% 30 000 730 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно пополнение
Подробнее
Доллар США 2,5% 500 730 дней
Евро 0,5% 500 730 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,2% 30 000 730 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
Подробнее
Доллар США 2,25% 500 730 дней
Евро 0,35% 500 730 дней
Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
334 397

Похожие продукты других банков: Московский Индустриальный Банк, Металлинвестбанк, Локо-Банк.

Другие продукты: Автокредиты

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

В банках

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще
Связь-Банк
лицензия № 1470

Продукты банка

Рейтинги

Вклады Связь-Банка

Вклады Связь-Банка помогут не только сохранить, но и приумножить ваши сбережения. На странице Связь-Банка вы сможете увидеть проценты по вкладам, предлагаемые им сегодня. Подробно изучите информацию по условиям депозитов для физических лиц и действующим по ним процентным ставкам и выберите самые выгодные для вас. Советуем обратить внимание на возможность открытия и дальнейшего управления вашим вложением онлайн. Процентные ставки по таким депозитам могут оказаться выгоднее, нежели по открываемым в офисе. Все срочные вклады застрахованы государством. В случае наступления страхового случая гражданам гарантированно выплачивается возмещение по депозитам, объем которых в совокупности не превышает 1,4 млн. рублей в одном банке.