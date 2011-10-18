Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов банка Уралсиб можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|9%
|150 000
|181 день
|
|Доллар США
|4%
|2 500
|181 день
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,1%
|5 000 000
|366 дней
|
|Доллар США
|1,5%
|200 000
|366 дней
|Евро
|0,01%
|2 000
|91 день
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,6%
|10 000 000
|367 дней
|
|Доллар США
|2,3%
|500 000
|1100 дней
|Евро
|0,01%
|2 000
|91 день
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,4%
|5 000 000
|366 дней
|
|Доллар США
|2,1%
|200 000
|1100 дней
|Евро
|0,01%
|2 000
|91 день
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,8%
|50 000 000
|366 дней
|
|Доллар США
|2,5%
|1 000 000
|1100 дней
|Евро
|0,01%
|2 000
|91 день
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,2%
|1 000 000
|366 дней
|
|Доллар США
|1,9%
|100 000
|1100 дней
|Евро
|0,01%
|100
|91 день
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,9%
|1 000
|367 дней
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,3%
|10 000 000
|367 дней
|
|Доллар США
|1,7%
|500 000
|367 дней
|Евро
|0,01%
|2 000
|91 день
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,5%
|50 000 000
|366 дней
|
|Доллар США
|1,9%
|1 000 000
|366 дней
|Евро
|0,01%
|2 000
|91 день
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,9%
|1 000
|367 дней
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|5,9%
|1 000 000
|366 дней
|
|Доллар США
|1,3%
|100 000
|366 дней
|Евро
|0,01%
|100
|91 день
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|8%
|1 000 000
|700 дней
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,3%
|10 000 000
|366 дней
|
|Доллар США
|2,8%
|500 000
|1100 дней
|Евро
|0,01%
|2 000
|91 день
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,1%
|5 000 000
|366 дней
|
|Доллар США
|2,6%
|200 000
|1100 дней
|Евро
|0,01%
|2 000
|91 день
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,5%
|50 000 000
|366 дней
|
|Доллар США
|3%
|1 000 000
|1100 дней
|Евро
|0,01%
|2 000
|91 день
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,9%
|1 000 000
|366 дней
|
|Доллар США
|2,4%
|100 000
|1100 дней
|Евро
|0,01%
|100
|91 день
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|8,5%
|600 000
|181 день
|
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Сегодня одним из инструментов сбережения и накопления финансов для физических лиц выступают срочные вклады в банке «Уралсиб», при открытии которых клиент выбирает определенный срок хранения денежных средств на депозитном счете. Разместить денежные средства и получить достойные проценты по вкладам в банке «Уралсиб» можно как в рублях, так и в иностранной валюте. Процентные ставки по валютным вкладам, как правило, ниже, чем по рублевым. Полученный доход может выплачиваться вкладчику или прибавляться к сумме вклада, т.е. капитализироваться ежемесячно, ежеквартально и т.д. Периодичность выплаты или капитализации процентов прописывается в договоре. В настоящее время популярна услуга оформления заявки на открытие вклада онлайн через сайт банка или «Личный кабинет» в интернет-банке. Самые выгодные ставки Вы найдете на портале Банки.ру!