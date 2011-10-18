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Вклады банка Уралсиб

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Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов банка Уралсиб можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

17 вкладов
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 9% 150 000 181 день
  • выплата процентов в конце срока
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Доллар США 4% 2 500 181 день
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,1% 5 000 000 366 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Доллар США 1,5% 200 000 366 дней
Евро 0,01% 2 000 91 день
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,6% 10 000 000 367 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно пополнение
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Доллар США 2,3% 500 000 1100 дней
Евро 0,01% 2 000 91 день
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,4% 5 000 000 366 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно пополнение
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Доллар США 2,1% 200 000 1100 дней
Евро 0,01% 2 000 91 день
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,8% 50 000 000 366 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно пополнение
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Доллар США 2,5% 1 000 000 1100 дней
Евро 0,01% 2 000 91 день
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,2% 1 000 000 366 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно пополнение
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Доллар США 1,9% 100 000 1100 дней
Евро 0,01% 100 91 день
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,9% 1 000 367 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,3% 10 000 000 367 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Доллар США 1,7% 500 000 367 дней
Евро 0,01% 2 000 91 день
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,5% 50 000 000 366 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Доллар США 1,9% 1 000 000 366 дней
Евро 0,01% 2 000 91 день
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,9% 1 000 367 дней
  • выплата процентов ежеквартально
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5,9% 1 000 000 366 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Доллар США 1,3% 100 000 366 дней
Евро 0,01% 100 91 день
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 8% 1 000 000 700 дней
  • выплата процентов в конце срока
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,3% 10 000 000 366 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
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Доллар США 2,8% 500 000 1100 дней
Евро 0,01% 2 000 91 день
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,1% 5 000 000 366 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
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Доллар США 2,6% 200 000 1100 дней
Евро 0,01% 2 000 91 день
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,5% 50 000 000 366 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
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Доллар США 3% 1 000 000 1100 дней
Евро 0,01% 2 000 91 день
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,9% 1 000 000 366 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
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Доллар США 2,4% 100 000 1100 дней
Евро 0,01% 100 91 день
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 8,5% 600 000 181 день
  • выплата процентов в конце срока
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Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Вклады банка «Уралсиб»

Сегодня одним из инструментов сбережения и накопления финансов для физических лиц выступают срочные вклады в банке «Уралсиб», при открытии которых клиент выбирает определенный срок хранения денежных средств на депозитном счете. Разместить денежные средства и получить достойные проценты по вкладам в банке «Уралсиб» можно как в рублях, так и в иностранной валюте. Процентные ставки по валютным вкладам, как правило, ниже, чем по рублевым. Полученный доход может выплачиваться вкладчику или прибавляться к сумме вклада, т.е. капитализироваться ежемесячно, ежеквартально и т.д. Периодичность выплаты или капитализации процентов прописывается в договоре. В настоящее время популярна услуга оформления заявки на открытие вклада онлайн через сайт банка или «Личный кабинет» в интернет-банке. Самые выгодные ставки Вы найдете на портале Банки.ру!

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