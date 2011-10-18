Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Восточного Банка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|8,45%
|30 000 000
|732 дня
|
|Доллар США
|4,1%
|520 000
|1097 дней
|Евро
|0,8%
|420 000
|367 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,45%
|30 000 000
|181 день
|
|Доллар США
|3,5%
|520 000
|1097 дней
|Евро
|0,5%
|420 000
|367 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,25%
|30 000 000
|181 день
|
|Доллар США
|3,05%
|500 000
|367 дней
|Евро
|0,3%
|430 000
|367 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|8,1%
|650 000
|732 дня
|
|Доллар США
|3,8%
|15 000
|1097 дней
|Евро
|0,55%
|15 000
|367 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,2%
|3 000 000
|12 мес.
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,35%
|1 500 000
|181 день
|
|Доллар США
|2,4%
|26 000
|181 день
|Евро
|0,25%
|21 000
|181 день
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,9%
|650 000
|181 день
|
|Доллар США
|2,85%
|10 000
|367 дней
|Евро
|0,25%
|10 000
|367 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,51%
|650 000
|367 дней
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,81%
|30 000 000
|367 дней
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,1%
|650 000
|181 день
|
|Доллар США
|3,05%
|15 000
|367 дней
|Евро
|0,25%
|15 000
|367 дней
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|Ставка в рублях
|9%
|Срок
|300 дней
|Ставка в рублях
|8%
|Срок
|2 года
|Ставка в рублях
|8,3%
|Ставка в долларах
|4,05%
Сегодня одним из инструментов сбережения и накопления финансов для физических лиц выступают срочные вклады в Восточном Экспресс Банке, при открытии которых клиент выбирает определенный срок хранения денежных средств на депозитном счете. Разместить денежные средства и получить достойные проценты по вкладам в Восточном Экспресс Банке можно как в рублях, так и в иностранной валюте. Процентные ставки по валютным вкладам, как правило, ниже, чем по рублевым. Полученный доход может выплачиваться вкладчику или прибавляться к сумме вклада, т.е. капитализироваться ежемесячно, ежеквартально и т.д. Периодичность выплаты или капитализации процентов прописывается в договоре. В настоящее время популярна услуга оформления заявки на открытие вклада онлайн через сайт банка или «Личный кабинет» в интернет-банке. Самые выгодные ставки Вы найдете на портале Банки.ру!