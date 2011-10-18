Вход

Вклады Восточного Банка

изменить банк

Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Восточного Банка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

10 вкладов
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 8,45% 30 000 000 732 дня
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно частичное снятие
Подробнее
Доллар США 4,1% 520 000 1097 дней
Евро 0,8% 420 000 367 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,45% 30 000 000 181 день
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
Подробнее
Доллар США 3,5% 520 000 1097 дней
Евро 0,5% 420 000 367 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,25% 30 000 000 181 день
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
Подробнее
Доллар США 3,05% 500 000 367 дней
Евро 0,3% 430 000 367 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 8,1% 650 000 732 дня
  • выплата процентов в конце срока
Подробнее
Доллар США 3,8% 15 000 1097 дней
Евро 0,55% 15 000 367 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,2% 3 000 000 12 мес.
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно частичное снятие
Подробнее
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,35% 1 500 000 181 день
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов ежемесячно
  • возможно частичное снятие
Подробнее
Доллар США 2,4% 26 000 181 день
Евро 0,25% 21 000 181 день
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,9% 650 000 181 день
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
Подробнее
Доллар США 2,85% 10 000 367 дней
Евро 0,25% 10 000 367 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,51% 650 000 367 дней
  • выплата процентов в конце срока
Подробнее
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,81% 30 000 000 367 дней
  • выплата процентов в конце срока
Подробнее
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,1% 650 000 181 день
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно пополнение
Подробнее
Доллар США 3,05% 15 000 367 дней
Евро 0,25% 15 000 367 дней
Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
710 204

Похожие продукты других банков: Норвик Банк, Газэнергобанк, Земский Банк.

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

В банках

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще
Восточный Банк
лицензия № 1460

Продукты банка

Рейтинги

Вклады Восточного Экспресс Банка

Сегодня одним из инструментов сбережения и накопления финансов для физических лиц выступают срочные вклады в Восточном Экспресс Банке, при открытии которых клиент выбирает определенный срок хранения денежных средств на депозитном счете. Разместить денежные средства и получить достойные проценты по вкладам в Восточном Экспресс Банке можно как в рублях, так и в иностранной валюте. Процентные ставки по валютным вкладам, как правило, ниже, чем по рублевым. Полученный доход может выплачиваться вкладчику или прибавляться к сумме вклада, т.е. капитализироваться ежемесячно, ежеквартально и т.д. Периодичность выплаты или капитализации процентов прописывается в договоре. В настоящее время популярна услуга оформления заявки на открытие вклада онлайн через сайт банка или «Личный кабинет» в интернет-банке. Самые выгодные ставки Вы найдете на портале Банки.ру!

В других городах