Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов ВТБ можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,34%
|30 000
|380 дней
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,43%
|30 000
|380 дней
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,7%
|100 000
|91 день
|
|Доллар США
|3,5%
|3 000
|395 дней
|Евро
|0,95%
|3 000
|1102 дня
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,7%
|30 000
|91 день
|
|Доллар США
|3,5%
|500
|395 дней
|Евро
|0,95%
|500
|1102 дня
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|4%
|100 000
|181 день
|
|Доллар США
|1,4%
|3 000
|395 дней
|Евро
|0,2%
|3 000
|181 день
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|4%
|30 000
|181 день
|
|Доллар США
|1,4%
|3 000
|395 дней
|Евро
|0,2%
|3 000
|181 день
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,05%
|100 000
|546 дней
|
|Доллар США
|3,1%
|3 000
|395 дней
|Евро
|0,65%
|3 000
|731 день
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,05%
|30 000
|546 дней
|
|Доллар США
|3,1%
|500
|395 дней
|Евро
|0,65%
|500
|732 дня
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|Ставка в рублях
|9%
|Срок
|300 дней
|Ставка в рублях
|7,6%
|Срок
|от 395 дней
|Ставка в рублях
|8,3%
|Ставка в долларах
|4,05%