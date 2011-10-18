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Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов ВТБ можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

8 вкладов
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,34% 30 000 380 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,43% 30 000 380 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,7% 100 000 91 день
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
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Доллар США 3,5% 3 000 395 дней
Евро 0,95% 3 000 1102 дня
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,7% 30 000 91 день
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
Подробнее
Доллар США 3,5% 500 395 дней
Евро 0,95% 500 1102 дня
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 4% 100 000 181 день
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Доллар США 1,4% 3 000 395 дней
Евро 0,2% 3 000 181 день
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 4% 30 000 181 день
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Доллар США 1,4% 3 000 395 дней
Евро 0,2% 3 000 181 день
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,05% 100 000 546 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно пополнение
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Доллар США 3,1% 3 000 395 дней
Евро 0,65% 3 000 731 день
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,05% 30 000 546 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно пополнение
Подробнее
Доллар США 3,1% 500 395 дней
Евро 0,65% 500 732 дня
Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
725 702

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