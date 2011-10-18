Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов ВУЗ-Банка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|5,2%
|1 000
|210 дней
|
|Доллар США
|0,25%
|50
|210 дней
|Евро
|0,1%
|50
|210 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,2%
|1 000
|210 дней
|
|Доллар США
|0,75%
|50
|210 дней
|Евро
|0,6%
|50
|210 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,85%
|10 000
|400 дней
|
|Доллар США
|2,7%
|300
|400 дней
|Евро
|0,5%
|300
|400 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,85%
|10 000
|400 дней
|
|Доллар США
|3,2%
|300
|400 дней
|Евро
|1%
|300
|400 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,5%
|10 000
|210 дней
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|4,26%
|5 000
|1500 дней
|
|Доллар США
|0,33%
|200
|1500 дней
|Евро
|0,11%
|200
|1500 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|4,4%
|5 000
|1500 дней
|
|Доллар США
|0,4%
|200
|1500 дней
|Евро
|0,18%
|200
|1500 дней
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|Ставка в рублях
|9%
|Срок
|300 дней
|Ставка в рублях
|8,1%
|Ставка в долларах
|4,05%
|Ставка в рублях
|7,4%
|Ставка в долларах
|3,75%
Вклады ВУЗ-Банка помогут не только сохранить, но и приумножить ваши сбережения. На странице ВУЗ-Банка вы сможете увидеть проценты по вкладам, предлагаемые им сегодня. Подробно изучите информацию по условиям депозитов для физических лиц и действующим по ним процентным ставкам и выберите самые выгодные для вас. Советуем обратить внимание на возможность открытия и дальнейшего управления вашим вложением онлайн. Процентные ставки по таким депозитам могут оказаться выгоднее, нежели по открываемым в офисе. Все срочные вклады застрахованы государством. В случае наступления страхового случая гражданам гарантированно выплачивается возмещение по депозитам, объем которых в совокупности не превышает 1,4 млн. рублей в одном банке.