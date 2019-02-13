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Ипотека в ДОМ.РФ

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Процентные ставки и условия по кредитному продукту

9 ипотечных кредитов
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
10,3% до 2 368 978 ₽ 20 лет 20%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
10,5% до 30 000 000 ₽ 30 лет 15%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
10,5% до 30 000 000 ₽ 30 лет -
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
11% до 30 000 000 ₽ 30 лет 35%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
10,5% до 30 000 000 ₽ 30 лет 15%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
10,5% до 30 000 000 ₽ 30 лет -
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
9,95% до 30 000 000 ₽ 30 лет 30%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
11% до 30 000 000 ₽ 30 лет -
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
6% до 12 000 000 ₽ 30 лет 20%
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы об ипотечных кредитах ДОМ.РФ

Оценка: 5 Проверяется
Оформили ипотеку во Владимирском Ипотечном Фонде! Не ожидала,что все пройдёт так быстро и гладко! Сотрудники банка,очень грамотные,доброжелательные, располагающие к себе люди... Весь отзыв
Оценка: 5 Проверяется
доброго времени суток! Некоторое время назад у меня появилась необходимость взятия ипотечного кредита,почитав отзывы о банках я решил что наиболее приемлемые для меня условия... Весь отзыв
Все отзывы
6 000

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