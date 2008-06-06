|Мин. ставка
|
Макс. сумма
|
Макс. срок
|Мин. первоначальный взнос
|Особенности
|
8,75%
|
до 4 000 000 ₽
|
3 года
|
20%
|
|Мин. ставка
|
Макс. сумма
|
Макс. срок
|Мин. первоначальный взнос
|Особенности
|
18,7%
|
до 700 000 ₽
|
1 год
|
30%
|
|Мин. ставка
|
Макс. сумма
|
Макс. срок
|Мин. первоначальный взнос
|Особенности
|
от 6%
|
до 6 000 000 ₽
|
25 лет
|
20%
|
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.