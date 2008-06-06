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3 ипотечных кредита

Ипотечный кредит Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности 8,75% до 4 000 000 ₽ 3 года 20% Материнский капитал Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности 18,7% до 700 000 ₽ 1 год 30% Семейная ипотека Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности от 6% до 6 000 000 ₽ 25 лет 20%

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.