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Ипотека в Актив Банке

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Процентные ставки и условия по кредитному продукту

3 ипотечных кредита
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
8,75% до 4 000 000 ₽ 3 года 20%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
18,7% до 700 000 ₽ 1 год 30%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
от 6% до 6 000 000 ₽ 25 лет 20%
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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