Жилищный вопрос рано или поздно встает перед каждым человеком. Кто-то хочет покинуть дом родителей и жить самостоятельно, кто-то мечтает сменить свою старую квартиру на жилье большей площади. Быстро решить проблему приобретения жилья поможет ипотека Альфа-Банка. Оценивая программу ипотечного кредитования, не следует забывать о нескольких важных моментах. Получить более выгодные условия ипотечного кредита на покупку квартиры Вам поможет крупный первоначальный взнос. Чем больше собственных средств Вы внесете, тем ниже будет размер ставки по кредиту, установленной банком. В качестве первоначального взноса молодые родители могут использовать средства материнского капитала, если это не запрещено договором. Учитывая количество собственных средств и зная стоимость квартиры, Вы сможете предварительно определить размер процентов по кредиту и рассчитать ориентировочную сумму ежемесячного платежа с помощью ипотечного калькулятора. Для того чтобы сейчас взять ипотечный кредит на покупку квартиры или дома, необязательно многократно посещать отделение банка. Предварительное решение о выдаче кредита можно получить, не выходя из дома или офиса, отправив заявку на интернет-сайте кредитной организации в режиме онлайн.