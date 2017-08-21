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Ипотека в Чувашкредитпромбанке

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Процентные ставки и условия по кредитному продукту

1 ипотечный кредит
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
14,7% до 100 000 000 ₽ 30 лет 20%
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы об ипотечных кредитах Чувашкредитпромбанка

Оценка: 5 Не засчитана
Периодически смотрю отзывы по банкам, в которых обслуживаюсь сам или обслуживаю свою компанию. Наткнулся на негативный отзыв о Чувашкредитпромбанке. Удивила описанная ситуация про... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
Добрый день! Хочу выразить благодарность Максимовой Татьяне Олеговне, руководителю кредитно-кассового офиса в г.Санкт-Петербург, за оказание профессионального обслуживания... Весь отзыв
Все отзывы
4 556

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