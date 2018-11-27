Квартира на этапе строительства ДОМ.РФ
Примтеркомбанк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- квартира в новостройке
- апартаменты
Тип программы
- ДОМ.РФ
- семейная ипотека
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
- залог прав требования (для строящегося жилья)
- залог имеющейся в собственности недвижимости
Страхование
- имущественное
- личное
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- прочие
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка / в свободной форме
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- предоставляется ИП;
- форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку;
- допускается кредитование без подтверждения дохода;
- наличие скидки к ставке для льготных категорий заемщиков
Особые ограничения
минимальный первоначальный взнос для ИП и собственников бизнеса - 35%