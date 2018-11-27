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Приобретение готового жилья ДОМ.РФ

Примтеркомбанк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира
  • апартаменты

Тип программы

  • ДОМ.РФ

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость
  • залог имеющейся в собственности недвижимости

Страхование

  • имущественное
  • личное

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / в свободной форме

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • предоставляется ИП;
  • форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку;
  • допускается кредитование без подтверждения дохода

Особые ограничения

минимальный первоначальный взнос для ИП и собственников бизнеса - 35%

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Приобретение готового жилья ДОМ.РФ» в 4 городах России
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Справочная информация
ООО «Приморский территориальный коммерческий банк»
Адрес
690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Семеновская, д. 6г
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