Приобретение строящегося жилья
Сбербанк России, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- готовая квартира
- квартира в новостройке
- апартаменты
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
- залог прав требования (для строящегося жилья)
- залог имеющейся в собственности недвижимости
- на период до оформления жилья в залог требуется залог имущественных прав (для объектов недвижимости, прошедших отбор в Сбербанке) либо поручительство физических лиц;
- если залогом является жилой дом, требуется одновременное оформление залога земельного участка
Страхование
- имущественное
- личное
+1 п.п. к ставке без личного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка / в свободной форме
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
Количество созаемщиков
не более 3-х
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Нарушение обязательств по кредиту
ключевая ставка Банка России на дату заключения договора от суммы просроченной задолженности
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- электронная регистрация сделки;
- возможно получение кредита без подтверждения дохода ( при первоначальном взносе от 50%);
- наличие опции субсидирования процентных ставок по программе застройщиками;
- возраст заемщика - до 75 лет на момент окончания срока кредита