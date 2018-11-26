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Приобретение строящегося жилья

Сбербанк России, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира
  • квартира в новостройке
  • апартаменты

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость
  • залог прав требования (для строящегося жилья)
  • залог имеющейся в собственности недвижимости
  • на период до оформления жилья в залог требуется залог имущественных прав (для объектов недвижимости, прошедших отбор в Сбербанке) либо поручительство физических лиц;
    • если залогом является жилой дом, требуется одновременное оформление залога земельного участка

Страхование

  • имущественное
  • личное

+1 п.п. к ставке без личного страхования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / в свободной форме
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию

Количество созаемщиков

не более 3-х

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Нарушение обязательств по кредиту

ключевая ставка Банка России на дату заключения договора от суммы просроченной задолженности

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • электронная регистрация сделки;
  • возможно получение кредита без подтверждения дохода ( при первоначальном взносе от 50%);
  • наличие опции субсидирования процентных ставок по программе застройщиками;
  • возраст заемщика - до 75 лет на момент окончания срока кредита
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Приобретение строящегося жилья» в 7235 городах России
5 936
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Справочная информация
ПАО «Сбербанк России»
Адрес
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
ОГРН
1027700132195
Сайт
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