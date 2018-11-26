Приобретение готового жилья
Сбербанк России, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- готовая квартира
- жилой дом / таунхаус
- апартаменты
- комната / доля в квартире
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
- залог прав требования (для строящегося жилья)
- залог имеющейся в собственности недвижимости
- на период до оформления жилья в залог необходимо предоставить иные формы обеспечения, при этом оформление залога имущества на данный срок не обязательно (поручительство физических лиц, залог иного жилого помещения);
- если залогом является жилой дом, требуется одновременное оформление залога земельного участка
Страхование
- имущественное
- личное
+1 п.п. к ставке без личного страхования; земельный участок не страхуется
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка / в свободной форме
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
Количество созаемщиков
не более 3-х
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Нарушение обязательств по кредиту
ключевая ставка Банка России на дату заключения договора от суммы просроченной задолженности
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- возможность учета средств материнского (семейного) капитала в качестве первоначального взноса;
- возможность передачи в залог как приобретаемого, так и имеющегося в собственности жилья;
- электронная регистрация сделки;
- возраст заемщика - до 75 лет на момент окончания срока кредита;
- допускается получение кредита по двум документам;
- возможна покупка квартиры с незавершенными перепланировками