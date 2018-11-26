Гараж/машиноместо
Сбербанк России, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- гараж / машиноместо
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
- залог имеющейся в собственности недвижимости
- На период до оформления в залог кредитуемого объекта недвижимости требуется оформление: залога имущественных прав (по кредитам до 1 500 000 рублей включительно), либо поручительства физических лиц (могут приниматься в качестве единственного обеспечения вне зависимости от суммы кредита), либо залог иного объекта недвижимости;
- В случае оформления в обеспечение по кредиту залога объекта недвижимости, расположенного на земельном участке, требуется одновременное оформление залога этого земельного участка;
- По кредитам в сумме до 1 500 000 рублей включительно возможно оформление в качестве единственного обязательного обеспечения поручительства платежеспособных физических лиц.
Страхование
- имущественное
- личное
+1 п.п. к ставке без личного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка / в свободной форме
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
Количество созаемщиков
не более 3-х
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
- сейфовая ячейка
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Нарушение обязательств по кредиту
ключевая ставка Банка России, действующая на дату заключения договора, от суммы просроченной задолженности
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- возможность передачи в залог как приобретаемого, так и имеющегося в собственности жилья;
- форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку;
- возраст заемщика - до 75 лет на момент окончания срока кредита;
- электронная регистрация сделки