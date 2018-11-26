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Гараж/машиноместо

Сбербанк России, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • гараж / машиноместо

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость
  • залог имеющейся в собственности недвижимости
  • На период до оформления в залог кредитуемого объекта недвижимости требуется оформление: залога имущественных прав (по кредитам до 1 500 000 рублей включительно), либо поручительства физических лиц (могут приниматься в качестве единственного обеспечения вне зависимости от суммы кредита), либо залог иного объекта недвижимости;
  • ​В случае оформления в обеспечение по кредиту залога объекта недвижимости, расположенного на земельном участке, требуется одновременное оформление залога этого земельного участка;
  • По кредитам в сумме до 1 500 000 рублей включительно возможно оформление в качестве единственного обязательного обеспечения поручительства платежеспособных физических лиц.

Страхование

  • имущественное
  • личное

+1 п.п. к ставке без личного страхования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / в свободной форме
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию

Количество созаемщиков

не более 3-х

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет
  • сейфовая ячейка

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Нарушение обязательств по кредиту

ключевая ставка Банка России, действующая на дату заключения договора, от суммы просроченной задолженности

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • возможность передачи в залог как приобретаемого, так и имеющегося в собственности жилья;
  • форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку;
  • возраст заемщика - до 75 лет на момент окончания срока кредита;
  • электронная регистрация сделки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Адрес
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ОГРН
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