Семейная ипотека
Условия и ставки
Цель кредита
- готовая квартира
- квартира в новостройке
льготное кредитование для семей, в которых с 01 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй и/или последующий ребенок
Тип программы
- ДОМ.РФ
- семейная ипотека
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
- залог прав требования (для строящегося жилья)
Страхование
- имущественное
- личное
+5 п. п. к ставке при отказе при отказе от личного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы / совладельцы собственного бизнеса
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
- справка по форме банка / в свободной форме
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
Прочие документы
свидетельства о рождении всех детей с подтверждением гражданства РФ
Количество созаемщиков
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Нарушение обязательств по кредиту
ключевая ставка Банка России, действующая на дату заключения договора на сумму просроченной задолженности ( если проценты за пользование кредитом в период нарушения обязательств начислялись) / 21,9% годовых от суммы просроченной задолженности ( если проценты за пользование кредитом в период нарушения обязательств не начислялись)
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- низкая ставка;
- предоставляется ИП
Минусы
- крупная надбавка к ставке за отказ от личного страхования
Особые ограничения
- кредит предоставляется гражданам РФ, у которых в период с 01.01.2018 по 31.12.2022 г. родился второй и/или третий ребенок;
- продавцом недвижимости должно выступать юр. лицо;
- максимальная сумма кредита в регионах, за исключением Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области - 6 млн рублей