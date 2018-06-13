Условия и ставки

Цель кредита

готовая квартира

квартира в новостройке

льготное кредитование для семей, в которых с 01 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй и/или последующий ребенок

Тип программы

ДОМ.РФ

семейная ипотека

Обеспечение

приобретаемая недвижимость

залог прав требования (для строящегося жилья)

Страхование

имущественное

личное

+5 п. п. к ставке при отказе при отказе от личного страхования

Требования и документы

Категория заемщика

работники по найму

индивидуальные предприниматели

владельцы / совладельцы собственного бизнеса

Доход

подтверждение дохода

справка 2-НДФЛ

документы ИП / владельца или совладельца бизнеса

справка по форме банка / в свободной форме

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию

Прочие документы

свидетельства о рождении всех детей с подтверждением гражданства РФ

Количество созаемщиков

не более 4-х

Выдача и погашение

Форма выдачи

безналичный перевод на счет

Порядок погашения

аннуитентные платежи

Нарушение обязательств по кредиту

ключевая ставка Банка России, действующая на дату заключения договора на сумму просроченной задолженности ( если проценты за пользование кредитом в период нарушения обязательств начислялись) / 21,9% годовых от суммы просроченной задолженности ( если проценты за пользование кредитом в период нарушения обязательств не начислялись)

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

низкая ставка;

предоставляется ИП

Минусы

крупная надбавка к ставке за отказ от личного страхования

Особые ограничения