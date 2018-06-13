ключевая ставка Банка России, действующая на дату заключения договора, от суммы просроченной задолженности ( если проценты за пользование кредитом в период нарушения обязательств начислялись) / 21,9% годовых от суммы просроченной задолженности ( если проценты за пользование кредитом в период нарушения обязательств не начислялись)

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.