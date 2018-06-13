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Вторичный рынок

Промсвязьбанк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость

Страхование

  • имущественное
  • личное
  • титульное

+3 п. п. к ставке при отказе

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • владельцы / совладельцы собственного бизнеса

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
  • справка по форме банка / в свободной форме
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию

Количество созаемщиков

не более 4-х

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет
  • сейфовая ячейка

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Нарушение обязательств по кредиту

ключевая ставка Банка России, действующая на дату заключения договора, от суммы просроченной задолженности ( если проценты за пользование кредитом в период нарушения обязательств начислялись) / 21,9% годовых от суммы просроченной задолженности ( если проценты за пользование кредитом в период нарушения обязательств не начислялись)

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку;
  • учет средств материнского (семейного) капитала в качестве первоначального взноса;
  • предоставляется ИП;
  • возможность получения кредита без подтверждения дохода ( при первоначальном взносе от 40%);
  • небольшой первоначальный взнос

Особые ограничения

  • максимальная сумма кредита для регионов, кроме Москвы, МО и Санкт-Петербурга - 20 млн рублей;
  • при учете в качестве первоначального взноса средств материнского (семейного) капитала его размер может быть снижен до 5%;
  • минимальный первоначальный взнос в рамках предложения "Экспресс-ипотека" - 40%;
  • при наличии в квартире несогласованной перепланировки/ переустройства минимальный первоначальный взнос - 50%
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Вторичный рынок» в 137 городах России
1 841
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Справочная информация
ПАО «Промсвязьбанк»
Адрес
109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22
Сайт
www.psbank.ru
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Телефоны
8 800 333-03-03 — для физических лиц, звонок по России бесплатный
8 800 333-25-50 — для юридических лиц, звонок по России бесплатный

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