Залоговый целевой
Условия и ставки
Цель кредита
- готовая квартира
- жилой дом / таунхаус
- апартаменты
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- залог имеющейся в собственности недвижимости
Страхование
- имущественное
- личное
- титульное
+3 п. п. к ставке при отказе
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы / совладельцы собственного бизнеса
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
- справка по форме банка / в свободной форме
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
Количество созаемщиков
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
- сейфовая ячейка
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Нарушение обязательств по кредиту
ключевая ставка Банка России, действующая на дату заключения договора на сумму просроченной задолженности ( если проценты за пользование кредитом в период нарушения обязательств начислялись) / 21,9% годовых от суммы просроченной задолженности ( если проценты за пользование кредитом в период нарушения обязательств не начислялись)
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку;
- предоставляется ИП;
- возможность получения кредита без подтверждения дохода ( при К/З до 60%);
- возможен залог имущества третьих лиц
Особые ограничения
- максимальная сумма кредита для регионов, кроме Москвы, МО и Санкт-Петербурга - 20 млн рублей