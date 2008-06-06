Рефинансирование
Хакасский Муниципальный Банк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- готовая квартира
- квартира в новостройке
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
Страхование
- имущественное
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка / в свободной форме
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
- по индивидуальному графику
отсрочка по уплате основного долга на 1 месяц
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку;
- досрочное погашение без ограничений;
- заключение договоров страхования не требуется;
- возможно использовать средства материнского капитала в качестве дополнительного первоначального взноса
Особые ограничения
- на сайте банка нет информации о санкциях за просрочку платежа