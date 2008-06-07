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Военная ипотека

Сибсоцбанк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира
  • квартира в новостройке
  • жилой дом / таунхаус
  • комната / доля в квартире

Тип программы

  • ДОМ.РФ
  • военная ипотека

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость
  • залог прав требования (для строящегося жилья)

Страхование

  • имущественное

Требования и документы

Категория заемщика

  • военнослужащие

Доход

подтверждение дохода не требуется

Прочие документы

свидетельство о праве участника накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих на получение целевого жилищного займа

Количество созаемщиков

не более 3-х

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Нарушение обязательств по кредиту

1/366 от размера ключевой ставки ЦБ РФ на дату заключения кредитного договора от суммы просроченной задолженности

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • личное страхование не влияет на ставку;
  • подтверждение дохода не требуется

Особые ограничения

  • погашение кредита осуществляется за счет средств НИС;
  • срок участия в НИС - не менее 3 лет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Военная ипотека» в 9 городах России
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Справочная информация
ООО «Краевой Коммерческий Сибирский Социальный Банк»
Адрес
656049, Алтайский край, г. Барнаул, просп. Ленина, д. 61а
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