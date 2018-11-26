Рефинансирование
Сбербанк России, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- рефинансирование
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- залог имеющейся в собственности недвижимости
Страхование
- имущественное
- личное
+1 п.п. без личного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка / в свободной форме
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
Количество созаемщиков
не более 3-х
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Нарушение обязательств по кредиту
ключевая ставка Банка России, действующая на дату заключения договора, от суммы просроченной задолженности
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- возможность рефинансирования нескольких кредитов (не только ипотечного, но и потребительских, задолженности по кредитным картам, автокредитов) и получения дополнительных наличных средств на любые цели;
- возраст заемщика - до 75 лет на момент окончания срока кредита;
- форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку;
- не требуются справки об остатке ссудной задолженности в других банках;
- не требуется согласие первичного кредитора на последующую ипотеку
Особые ограничения
- максимальная сумма кредита на погашение других (неипотечных) кредитов - 1,5 млн рублей, на цели личного потребления - 1 млн рублей;
- отсутствие текущей просроченной задолженности по рефинансируемым кредитам и своевременное погашение задолженности в течение последних 12 месяцев;
- срок действия рефинансируемого кредита на момент обращения не менее 180-ти календарных дней с даты заключения кредитного договора, а период времени до окончания срока действия кредитного договора — не менее 90 календарных дней;
- отсутствие реструктуризации по рефинансируемым кредитам за весь период их действия