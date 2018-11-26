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Рефинансирование

Сбербанк России, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • рефинансирование

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • залог имеющейся в собственности недвижимости

Страхование

  • имущественное
  • личное

+1 п.п. без личного страхования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / в свободной форме
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию

Количество созаемщиков

не более 3-х

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Нарушение обязательств по кредиту

ключевая ставка Банка России, действующая на дату заключения договора, от суммы просроченной задолженности

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • возможность рефинансирования нескольких кредитов (не только ипотечного, но и потребительских, задолженности по кредитным картам, автокредитов) и получения дополнительных наличных средств на любые цели;
  • возраст заемщика - до 75 лет на момент окончания срока кредита;
  • форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку;
  • не требуются справки об остатке ссудной задолженности в других банках;
  • не требуется согласие первичного кредитора на последующую ипотеку

Особые ограничения

  • максимальная сумма кредита на погашение других (неипотечных) кредитов - 1,5 млн рублей, на цели личного потребления - 1 млн рублей;
  • отсутствие текущей просроченной задолженности по рефинансируемым кредитам и своевременное погашение задолженности в течение последних 12 месяцев;
  • срок действия рефинансируемого кредита на момент обращения не менее 180-ти календарных дней с даты заключения кредитного договора, а период времени до окончания срока действия кредитного договора — не менее 90 календарных дней;
  • отсутствие реструктуризации по рефинансируемым кредитам за весь период их действия
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Рефинансирование» в 7235 городах России
2 589
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Справочная информация
ПАО «Сбербанк России»
Адрес
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
ОГРН
1027700132195
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