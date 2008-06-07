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Приобретение готового жилья

Сибсоцбанк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира
  • апартаменты

Тип программы

  • ДОМ.РФ

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость

Страхование

  • имущественное
  • личное
  • титульное

+0,7 п.п. к ставке при отсутствии личного страхования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • владельцы / совладельцы собственного бизнеса

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
  • справка по форме банка / в свободной форме

Количество созаемщиков

не более 4-х

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

для осуществления первого платежа по графику дается рассрочка 1 мес.

Нарушение обязательств по кредиту

1/366 от размера ключевой ставки ЦБ РФ на дату заключения кредитного договора от суммыпросроченного платежа

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку;
  • учет средств материнского (семейного) капитала в качестве части первого взноса;
  • допускается кредитование без подтверждения дохода;
  • предоставляется ИП

Особые ограничения

  • при учете в качестве первоначального взноса средств материнского (семейного) капитала его размер может быть снижен до 10%;
  • минимальный первоначальный взнос для ИП и собственников бизнеса - 35%
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Приобретение готового жилья» в 9 городах России
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Справочная информация
ООО «Краевой Коммерческий Сибирский Социальный Банк»
Адрес
656049, Алтайский край, г. Барнаул, просп. Ленина, д. 61а
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