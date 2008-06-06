Мегаполис
Ак Барс, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- готовая квартира
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
Страхование
- имущественное
- личное
земельные участки не страхуются; +1 п. п. без личного страхования (коллективный договор)
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы / совладельцы собственного бизнеса
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- выписка со счета
- справка по форме банка / в свободной форме
Количество созаемщиков
не более 4-х
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
- сейфовая ячейка
- аккредитив
- счет эскроу
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- невысокий первоначальный взнос;
- использование маткапитала в качестве ПВ / на увеличение лимита кредитования;
- форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку;
- возраст заемщика от 18 до 70 лет на момент погашения кредита;
- при первоначальном взносе от 50% допускается кредитование без подтверждения дохода;
- предоставляется ИП