Семейная ипотека
Условия и ставки
Цель кредита
- готовая квартира
- квартира в новостройке
- рефинансирование
льготная программа с государственной поддержкой для семей, в которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родится второй и/или последующий ребенок
Тип программы
- ДОМ.РФ
- семейная ипотека
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
- залог прав требования (для строящегося жилья)
- залог имеющейся в собственности недвижимости
Страхование
- имущественное
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
- справка по форме банка / в свободной форме
Прочие документы
свидетельства о рождении всех детей, а также подтверждение гражданства РФ второго, третьего (последующего) ребенка после 1 января 2018 года
Количество созаемщиков
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Нарушение обязательств по кредиту
1/366 от размера ключевой ставки ЦБ РФна дату заключения кредитного договора от суммы просроченной задолженности
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- низкая ставка;
- личное страхование не влияет на ставку;
- форма подтверждения дохода не влияет на ставку
Особые ограничения
- кредит предоставляется гражданам РФ, у которых в период с 01.01.2018 по 31.12.2022 г. родился второй и/или третий ребенок;
- продавцом недвижимости должно выступать юр. лицо