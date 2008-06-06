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Квартира на вторичном рынке

Райффайзенбанк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость
  • залог прав требования (для строящегося жилья)

Страхование

  • имущественное
  • личное
  • титульное

+0.5 п.п. к ставке без личного и/или титульного страхования; + 3.2 п.п. если возраст заемщика на момент подачи документов на кредит превышает 45 лет и 1 мес.

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • владельцы / совладельцы собственного бизнеса

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
  • справка по форме банка / в свободной форме
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет
  • аккредитив

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Нарушение обязательств по кредиту

21,9% годовых от суммы просроченной задолженности

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • возможность учета средств материнского (семейного) капитала в качестве первоначального взноса;
  • возможность привлечения гражданского супруга(и) в качестве солидарного заемщика;
  • гражданство РФ не требуется (необходима постоянная или временная регистрация на территории РФ);
  • единая процентная ставка на весь срок договора (до и после государственной регистрации ипотеки);
  • форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку;
  • возможность получения кредита на покупку квартиры с перепланировками;
  • низкая ставка при сумме кредита от 7 млн рублей

Особые ограничения

  • для регионов, кроме Москвы и МО, минимальная сумма кредита - 500 тыс. рублей
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Квартира на вторичном рынке» в 50 городах России
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Справочная информация
АО «Райффайзенбанк»
Адрес
129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1
Сайт
www.raiffeisen.ru
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(495) 721-99-00

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