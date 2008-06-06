Квартира на вторичном рынке
Райффайзенбанк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- готовая квартира
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
- залог прав требования (для строящегося жилья)
Страхование
- имущественное
- личное
- титульное
+0.5 п.п. к ставке без личного и/или титульного страхования; + 3.2 п.п. если возраст заемщика на момент подачи документов на кредит превышает 45 лет и 1 мес.
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы / совладельцы собственного бизнеса
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
- справка по форме банка / в свободной форме
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
- аккредитив
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Нарушение обязательств по кредиту
21,9% годовых от суммы просроченной задолженности
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- возможность учета средств материнского (семейного) капитала в качестве первоначального взноса;
- возможность привлечения гражданского супруга(и) в качестве солидарного заемщика;
- гражданство РФ не требуется (необходима постоянная или временная регистрация на территории РФ);
- единая процентная ставка на весь срок договора (до и после государственной регистрации ипотеки);
- форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку;
- возможность получения кредита на покупку квартиры с перепланировками;
- низкая ставка при сумме кредита от 7 млн рублей
Особые ограничения
- для регионов, кроме Москвы и МО, минимальная сумма кредита - 500 тыс. рублей