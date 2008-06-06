+0.5 п.п. к ставке без личного и/или титульного страхования; + 3.2 п.п. если возраст заемщика на момент подачи документов на кредит превышает 45 лет и 1 мес.

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.