Вход

Вторичный рынок

Тинькофф Банк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира
  • апартаменты

Тип программы

  • другое

Тинькофф Банк выступает как бесплатный ипотечный брокер

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость

Страхование

  • имущественное
  • личное
  • титульное

+2 п. п. к ставке при отказе от личного страхования; + 1,5 п. п. при отсутствии титульного страхования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / в свободной форме

Выдача и погашение

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • допускается получение кредита без документов, подтверждающих занятость и доход;
  • срок действия кредитного решения - 4 месяца;
  • коэффициент Платеж/Доход - до 60%;
  • отсутствие требований о наличии постоянной регистрации;
  • крупная сумма кредита;
  • предоставляется ИП и собственникам бизнеса;
  • возможность использовать средства материнского капитала в качестве первоначального взноса;
  • допускается получение кредита иностранными гражданами
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Вторичный рынок» в 10874 городах России
43 506
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Тинькофф Банк»
Адрес
123060, г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, д. 10, стр. 1
Сайт
www.tinkoff.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 1
Банкоматы 112
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 555-77-78 — горячая линия по кредитным картам
8 800 555-22-77 — горячая линия по вкладам и счетам

Ипотечные кредиты в городах

По банкам

По виду

Показать еще