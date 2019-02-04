+2 п. п. к ставке при отказе от личного страхования; + 1,5 п. п. при отсутствии титульного страхования

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.