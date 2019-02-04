Вторичный рынок
Тинькофф Банк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- готовая квартира
- апартаменты
Тип программы
- другое
Тинькофф Банк выступает как бесплатный ипотечный брокер
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
Страхование
- имущественное
- личное
- титульное
+2 п. п. к ставке при отказе от личного страхования; + 1,5 п. п. при отсутствии титульного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка / в свободной форме
Выдача и погашение
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- допускается получение кредита без документов, подтверждающих занятость и доход;
- срок действия кредитного решения - 4 месяца;
- коэффициент Платеж/Доход - до 60%;
- отсутствие требований о наличии постоянной регистрации;
- крупная сумма кредита;
- предоставляется ИП и собственникам бизнеса;
- возможность использовать средства материнского капитала в качестве первоначального взноса;
- допускается получение кредита иностранными гражданами