+2 / 2 / 4 п. п. без личного / титульного / личного и титульного страхования; титульное страхование не оформляется при приобретении квартиры путем участия заемщика в долевом строительстве по 214-ФЗ

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.