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Рефинансирование

Банк «ФК Открытие», ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • рефинансирование

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • залог имеющейся в собственности недвижимости

Страхование

  • имущественное
  • личное
  • титульное

+2 / 2 / 4 п. п. без личного / титульного / личного и титульного страхования; титульное страхование не оформляется при приобретении квартиры путем участия заемщика в долевом строительстве по 214-ФЗ, а также в случае, если недвижимость находится в собственности более 3 лет

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
  • справка по форме банка / в свободной форме
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию

Количество созаемщиков

не более 3-х

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • сейфовая ячейка
  • аккредитив

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Нарушение обязательств по кредиту

ключевая ставка Банка России на дату заключения кредита от суммы просроченной задолженности

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • возможно привлечение в качестве солидарного заемщика гражданского супруга(и);
  • единая процентная ставка на весь срок кредита;
  • возраст заемщика на момент выдачи кредита - от 18 лет;
  • форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку;
  • допускается кредитование без подтверждения дохода

Особые ограничения

  • максимальная сумма кредита для регионов, кроме Москвы и МО, Санкт-Петербурга и ЛО - 15 млн рублей;
  • на дату предоставления кредита по рефинансируемому кредиту должны отсутствовать просроченные платежи, при этом допускается наличие случая (случаев) просрочки уплаты платежей в течение последних 180 календарных дней продолжительностью до 30 календарных дней включительно
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Рефинансирование» в 255 городах России
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Справочная информация
ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Адрес
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
Сайт
www.open.ru
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