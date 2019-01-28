Рефинансирование
Условия и ставки
Цель кредита
- рефинансирование
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- залог имеющейся в собственности недвижимости
Страхование
- имущественное
- личное
- титульное
+2 / 2 / 4 п. п. без личного / титульного / личного и титульного страхования; титульное страхование не оформляется при приобретении квартиры путем участия заемщика в долевом строительстве по 214-ФЗ, а также в случае, если недвижимость находится в собственности более 3 лет
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
- справка по форме банка / в свободной форме
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
Количество созаемщиков
Выдача и погашение
Форма выдачи
- сейфовая ячейка
- аккредитив
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Нарушение обязательств по кредиту
ключевая ставка Банка России на дату заключения кредита от суммы просроченной задолженности
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- возможно привлечение в качестве солидарного заемщика гражданского супруга(и);
- единая процентная ставка на весь срок кредита;
- возраст заемщика на момент выдачи кредита - от 18 лет;
- форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку;
- допускается кредитование без подтверждения дохода
Особые ограничения
- максимальная сумма кредита для регионов, кроме Москвы и МО, Санкт-Петербурга и ЛО - 15 млн рублей;
- на дату предоставления кредита по рефинансируемому кредиту должны отсутствовать просроченные платежи, при этом допускается наличие случая (случаев) просрочки уплаты платежей в течение последних 180 календарных дней продолжительностью до 30 календарных дней включительно