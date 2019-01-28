Цель кредита

Тип программы

Обеспечение

Страхование

+2 / 2 / 4 п. п. без личного / титульного / личного и титульного страхования; титульное страхование не оформляется при приобретении квартиры путем участия заемщика в долевом строительстве по 214-ФЗ, а также в случае, если недвижимость находится в собственности более 3 лет