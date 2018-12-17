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Квартира

ДельтаКредит, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость

Страхование

  • имущественное
  • личное
  • титульное

+1.5 п. п. к ставке при отказе от личного и/или имущественного страхования; + 1 п. п. без титульного страхования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • владельцы / совладельцы собственного бизнеса

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
  • справка по форме банка / в свободной форме

Количество созаемщиков

не более 3-х

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

возможно подключении опции "Платеж раз в 14 дней": величина ежемесячного платежа рассчитывается исходя из выбранного заемщиком срока кредита в месяцах. Полученный платеж делится пополам и принимается в качестве платежа, осуществляемого один раз в 14 календарных дней

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • возможно снижение процентной ставки при уплате единовременной комиссии;
  • допускается учет средств материнского (семейного) капитала в качестве части первоначального взноса;
  • привлечение в качестве созаемщиков любых третьих лиц;
  • допускается выдача кредита иностранным гражданам;
  • допускается кредитование без подтверждения дохода;
  • в течение первого года или двух срока кредитования возможна уплата половины ежемесячного платежа в рамках опции "Ипотечные каникулы"

Минусы

  • на сайте банка нет информации о санкциях за просрочку платежа;
  • платное погашение через кассы и интернет-банк банка ( без комиссии через счет Росбанка)

Особые ограничения

  • минимальная сумма кредита для регионов, кроме Москвы и МО - 300 тыс. рублей;
  • при учете в качестве первоначального взноса средств материнского (семейного) капитала его размер может быть снижен до 5%
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Квартира» в 45 городах России
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк ДельтаКредит»
Адрес
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2
Сайт
www.deltacredit.ru
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Телефоны
8 800 200-07-07 — единая справочная служба

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