Готовый дом
Условия и ставки
Цель кредита
- жилой дом / таунхаус
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
Страхование
- имущественное
- личное
- титульное
+1.5 п. п. к ставке при отказе от личного и/или имущественного страхования; + 1 п. п. без титульного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы / совладельцы собственного бизнеса
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
- справка по форме банка / в свободной форме
Количество созаемщиков
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
возможно подключении опции "Платеж раз в 14 дней": величина ежемесячного платежа рассчитывается исходя из выбранного заемщиком срока кредита в месяцах. Полученный платеж делится пополам и принимается в качестве платежа, осуществляемого один раз в 14 календарных дней
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- возможно снижение процентной ставки при уплате единовременной комиссии;
- допускается учет средств материнского (семейного) капитала в качестве части первоначального взноса;
- привлечение в качестве созаемщиков любых третьих лиц;
- допускается выдача кредита иностранным гражданам;
- допускается кредитование без подтверждения дохода
Минусы
- на сайте банка нет информации о санкциях за просрочку платежа;
- платное погашение через кассы и интернет-банк банка ( без комиссии - через счет Росбанка)
Особые ограничения
- минимальная сумма кредита для регионов, кроме Москвы и МО - 300 тыс. рублей;
- при учете в качестве первоначального взноса средств материнского (семейного) капитала его размер может быть снижен до 5%