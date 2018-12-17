предоставляется на приобретение в собственность готовой квартиры (срок кредита до 1 года) или покупки квартиры на этапе строительства (срок кредита до 3 лет) при одновременном оформлении в банке ипотечного кредита

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.