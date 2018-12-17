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Кредит на первоначальный взнос

ДельтаКредит, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира
  • квартира в новостройке

предоставляется на приобретение в собственность готовой квартиры (срок кредита до 1 года) или покупки квартиры на этапе строительства (срок кредита до 3 лет) при одновременном оформлении в банке ипотечного кредита

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • залог имеющейся в собственности недвижимости

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • владельцы / совладельцы собственного бизнеса

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
  • справка по форме банка / в свободной форме

Количество созаемщиков

не более 3-х

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • допускается привлечение в качестве созаемщиков любых третьих лиц;
  • допускается выдача кредита иностранным гражданам;

Минусы

  • на сайте банка нет информации о санкциях за просрочку платежа;
  • платное погашение через кассы и интернет-банк банка ( без комиссии - через счет Росбанка)

Особые ограничения

  • сумма кредита может достигать до 70% стоимости имеющегося жилья; до 50% стоимости приобретаемой готовой недвижимости;
  • проценты в течение всего срока кредитования начисляются на неуменьшающуюся сумму долга;
  • основная задолженность погашается в конце срока кредита средствами от продажи недвижимости или полученными из других источников
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Кредит на первоначальный взнос» в 45 городах России
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк ДельтаКредит»
Адрес
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2
Сайт
www.deltacredit.ru
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Телефоны
8 800 200-07-07 — единая справочная служба

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