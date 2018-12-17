Кредит на первоначальный взнос
ДельтаКредит, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- готовая квартира
- квартира в новостройке
предоставляется на приобретение в собственность готовой квартиры (срок кредита до 1 года) или покупки квартиры на этапе строительства (срок кредита до 3 лет) при одновременном оформлении в банке ипотечного кредита
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- залог имеющейся в собственности недвижимости
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы / совладельцы собственного бизнеса
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
- справка по форме банка / в свободной форме
Количество созаемщиков
не более 3-х
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- допускается привлечение в качестве созаемщиков любых третьих лиц;
- допускается выдача кредита иностранным гражданам;
Минусы
- на сайте банка нет информации о санкциях за просрочку платежа;
- платное погашение через кассы и интернет-банк банка ( без комиссии - через счет Росбанка)
Особые ограничения
- сумма кредита может достигать до 70% стоимости имеющегося жилья; до 50% стоимости приобретаемой готовой недвижимости;
- проценты в течение всего срока кредитования начисляются на неуменьшающуюся сумму долга;
- основная задолженность погашается в конце срока кредита средствами от продажи недвижимости или полученными из других источников