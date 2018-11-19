Строящееся жилье
Альфа-Банк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- квартира в новостройке
- апартаменты
таунхаус
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
- залог прав требования (для строящегося жилья)
Страхование
- имущественное
- личное
+1 п. п. к ставке при отказе от личного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка / в свободной форме
Количество созаемщиков
не более 3-х
Выдача и погашение
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- крупная сумма кредита;
- допускается кредитование без подтверждения дохода;
- предоставляется иностранцам;
- подача заявки и документов - онлайн;
- электронная регистрация сделки
Особые ограничения
- при покупке апартаментов первоначальный взнос - от 30%