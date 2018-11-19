Вход
Поиск

Строящееся жилье

Альфа-Банк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • квартира в новостройке
  • апартаменты

таунхаус

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость
  • залог прав требования (для строящегося жилья)

Страхование

  • имущественное
  • личное

+1 п. п. к ставке при отказе от личного страхования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / в свободной форме

Количество созаемщиков

не более 3-х

Выдача и погашение

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • крупная сумма кредита;
  • допускается кредитование без подтверждения дохода;
  • предоставляется иностранцам;
  • подача заявки и документов - онлайн;
  • электронная регистрация сделки

Особые ограничения

  • при покупке апартаментов первоначальный взнос - от 30%
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Строящееся жилье» в 104 городах России
5 079
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Альфа-Банк»
Адрес
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
ОГРН
1027700067328
Сайт
www.alfabank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 144
Банкоматы 322
посмотреть на карте
Телефоны
(495) 788-88-78 — для звонков частных лиц из Москвы и Московской обл.
8 800 100-77-33 — для звонков юридических лиц с телефонов, зарегистрированных в регионах
(495) 755-58-58 — для звонков юридических лиц из Москвы и Московской обл.

Ипотечные кредиты в городах

По банкам

По виду

Показать еще