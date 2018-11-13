+2,5 п. п. к ставке без личного страхования; + 1 п. п. без титульного страхования; + 1 п. п. без страхования гражданской ответственности

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.