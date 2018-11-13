Вход
Поиск

Целевой

ЮниКредит Банк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира
  • жилой дом / таунхаус
  • строительство жилого дома
  • ремонт

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • залог имеющейся в собственности недвижимости

Страхование

  • имущественное
  • личное

+2,5 п. п. к ставке без личного страхования; + 1 п. п. без титульного страхования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • владельцы / совладельцы собственного бизнеса

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
  • справка по форме банка / в свободной форме

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет
  • сейфовая ячейка

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Нарушение обязательств по кредиту

ключевая ставка Банка России от суммы просроченной задолженности

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • допускается выдача кредита иностранным гражданам;
  • форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку

Минусы

  • высокая ставка

Особые ограничения

  • максимальная сумма кредита не может превышать 70% стоимости недвижимости при залоге квартиры, 50% стоимости недвижимости при залоге коттеджа
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Целевой» в 34 городах России
1 924
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «ЮниКредит Банк»
Адрес
119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9
ОГРН
1027739082106
Сайт
www.unicreditbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 33
Банкоматы 34
посмотреть на карте

Ипотечные кредиты в городах

По банкам

По виду

Показать еще