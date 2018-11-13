Целевой
ЮниКредит Банк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- готовая квартира
- жилой дом / таунхаус
- строительство жилого дома
- ремонт
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- залог имеющейся в собственности недвижимости
Страхование
- имущественное
- личное
+2,5 п. п. к ставке без личного страхования; + 1 п. п. без титульного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы / совладельцы собственного бизнеса
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
- справка по форме банка / в свободной форме
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
- сейфовая ячейка
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Нарушение обязательств по кредиту
ключевая ставка Банка России от суммы просроченной задолженности
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- допускается выдача кредита иностранным гражданам;
- форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку
Минусы
- высокая ставка
Особые ограничения
- максимальная сумма кредита не может превышать 70% стоимости недвижимости при залоге квартиры, 50% стоимости недвижимости при залоге коттеджа