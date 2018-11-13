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Рефинансирование

ЮниКредит Банк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • рефинансирование

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • залог имеющейся в собственности недвижимости

Страхование

  • имущественное
  • личное

+2,5 п. п. к ставке без личного страхования; + 1 п. п. без титульного страхования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • владельцы / совладельцы собственного бизнеса

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
  • справка по форме банка / в свободной форме

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет
  • сейфовая ячейка

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Нарушение обязательств по кредиту

ключевая ставка Банка России от суммы просроченной задолженности

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • допускается выдача кредита иностранным гражданам;
  • форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку;
  • возможность рефинансировать кредиты, частично погашенные средствами материнского капитала;
  • кредит может быть выдан в размере, превышающем остаток ссудной задолженности

Особые ограничения

  • максимальная сумма кредита не может превышать 80% стоимости квартиры или апартаментов, если первоначальный кредит был выдан на «приобретение или строительство жилого дома или квартиры», или на «приобретение или строительство жилого дома или квартиры и их капитальный ремонт или иное неотделимое улучшение»; 70% стоимости квартиры или апартаментов, если первоначальный кредит был выдан на любые иные цели или без указания целевого назначения; 50% стоимости индивидуального дома; кредит может быть выдан в размере, превышающем остаток ссудной задолженности;
  • максимальный срок кредита 30 лет — если первоначальный кредит был выдан на «приобретение или строительство жилого дома или квартиры», или на «приобретение или строительство жилого дома или квартиры и их капитальный ремонт или иное неотделимое улучшение»; 15 лет — если первоначальный кредит был выдан на любые иные цели или без указания целевого назначения
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Рефинансирование» в 34 городах России
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Справочная информация
АО «ЮниКредит Банк»
Адрес
119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9
ОГРН
1027739082106
Сайт
www.unicreditbank.ru
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