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Приобретение загородной недвижимости

Металлинвестбанк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • жилой дом / таунхаус

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость

Страхование

  • имущественное
  • личное
  • титульное

+1 п. п. к ставке без личного страхования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • владельцы / совладельцы собственного бизнеса

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
  • справка по форме банка / в свободной форме

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • возраст заемщика на момент получения кредита от 18 лет;
  • форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку;
  • предоставляется ИП;
  • электронная регистрация сделки

Особые ограничения

  • сумма кредита для регионов, кроме Москвы и МО - от 250 тыс. до 12 млн рублей
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Приобретение загородной недвижимости» в 29 городах России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Металлургический инвестиционный банк»
Адрес
119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, стр. 2
Сайт
www.metallinvestbank.ru
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Телефоны
8 800 250-97-97 — единая справочная служба

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