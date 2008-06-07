Рефинансирование
Металлинвестбанк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- рефинансирование
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- залог имеющейся в собственности недвижимости
Страхование
- имущественное
- личное
- титульное
+1 п. п. к ставке без личного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы / совладельцы собственного бизнеса
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
- справка по форме банка / в свободной форме
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- возраст заемщика на момент получения кредита от 18 лет;
- форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку;
- предоставляется ИП;
- электронная регистрация сделки
Особые ограничения
- сумма кредита для регионов, кроме Москвы и МО - от 250 тыс. до 10 млн рублей;
- максимальная сумма кредита не может превышать 90% стоимости квартиры, передаваемой в залог; 70% стоимости жилого дома с земельным участком