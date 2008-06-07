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Ипотека по стандартам ДОМ.РФ

Банк Жилищного Финансирования, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира
  • квартира в новостройке
  • жилой дом / таунхаус

Тип программы

  • ДОМ.РФ

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость
  • залог прав требования (для строящегося жилья)

Страхование

  • имущественное

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • владельцы / совладельцы собственного бизнеса

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
  • справка по форме банка / в свободной форме

Количество созаемщиков

не более 4-х

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • возможность привлечения до 4-х созаемщиков;
  • форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку

Особые ограничения

  • максимальная сумма кредита в регионах, кроме Москвы - 15 млн рублей;
  • сумма кредита не может превышать 80% от стоимости приобретаемой квартиры, 50% от стоимости индивидуального жилого дома
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Ипотека по стандартам ДОМ.РФ» в 12 городах России
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Справочная информация
АО «Банк Жилищного Финансирования»
Адрес
123001, Москва, ул. Спиридоновка, 27/24
Сайт
www.bgfbank.ru
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Телефоны
8 800 555-00-26 — единая справочная служба

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